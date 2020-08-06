Видео: телеканал Москва 24
Туристические путевки в Крым на август могут подешеветь на 90 процентов, сообщают власти республики.
Начиная с этого месяца, гостевые дома и мини-отели Крыма будут продавать туры через единую электронную систему "Фортуна". Это, в свою очередь позволит туристам путешествовать в течение всего года в том числе по приятным скидкам, передает телеканал Москва 24.
По условиям системы "Фортуна" гость сможет выбрать себе тип и уровень размещения, длительность поездки, тип питания, однако узнать, какой именно мини-отель или гостевой дом его примут, возможно будет только после подтверждения поездки. Предварительно известно, что цены на курортное жилье могут начинаться от 300 рублей, но итоговая стоимость будет зависеть от запроса туриста.
Ранее стало известно, что авиасообщение между РФ и Черногорией может быть возобновлено в августе. Пока прямые перелеты в страну отсутствуют.
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