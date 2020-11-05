Эксперты рассказали об особенностях бронирования туров на следующее лето

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Количество ранних бронирований туров на лето 2021 года снизилось примерно вдвое по сравнению с прошлой осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что такое падение спроса связано с неопределенной ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции. По словам эксперта, сейчас путешественники предпочитают даже по акции брать туры не раньше чем за неделю.

"Тем более люди опасаются делать это на летний период", – подчеркнула Ломидзе.

Гендиректор туроператора, который специализируется на организации путешествий по стране, Сергей Ромашкин рассказал, что пока продажи на следующее лето идут не так хорошо. Эксперт полагает, что ситуация сохранится до разрешения вопроса с коронавирусной инфекцией. Также Ромашкин рассказал, что многие туристы считают неразумным решением планировать в такой обстановке отдых за 6–9 месяцев.

"Это даже не финансовый, а моральный барьер. Кто-то долго готовится к отпуску, строит планы и с нетерпением ждет, а потом губернатор в регионе выпускает очередное постановление, и все мечты рушатся", – поделился Ромашкин.

Член правления АТА Алексан Мкртчян добавил, что глубина бронирования путешествий в сфере внутреннего туризма упала примерно втрое, зарубежного – в пять раз. Он предположил, что многих могло напугать и то, что многим туристам не вернули деньги за отмененный отдых.

"Причины объективные, но людям от этого не легче. Поэтому покупать лето они начнут только весной. Кроме того, все рассчитывают, что к лету откроются какие-то зарубежные направления, кроме Турции", – поделился эксперт.

Ранее МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж в связи с неблагоприятными эпидемиологическими условиями.