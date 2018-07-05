Клиентов "Натали Турс" попросили до 6 июля уведомить о необходимости сохранения билетов

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Туроператор "Натали Турс" попросил клиентов до конца 6 июля уведомить компанию о необходимости сохранения авиабилетов, после этого срока они аннулируются.

Об этом говорится в "Регламенте возмещения денежных средств по аннулированным турам", размещенном на сайте компании.

Что касается формы компенсации туристам, компания предлагает им, помимо возврата средств, гарантийное обязательство по услугам. В случае, если заявитель готов принять гарантийное обязательство", данный документ будет находиться в личном кабинете агента и распечатываться клиенту. Информация о сумме обязательства также размещается в личном кабинете.

Если же заявитель отказывается заключать гарантийное обязательство по туристическим услугам, то документы переходят в стадию возмещения по реестру в порядке общей очереди.

Ранее "Натали Турс" объявила о том, что все поездки, которые были запланированы на период с 4 июля по 30 сентября, аннулируются. Президента компании Владимир Воробьев пообещал, что с 5 июля клиентам туроператора предложат компенсации. По данным Ростуризма, за рубежом сейчас находятся около 3,5 тысячи клиентов "Натали Турс".

В связи с заявлением "Натали Турс" управлением Роспотребнадзора по Москве оперативно открыло горячую линию по вопросам прав потребителей на получение экстренной помощи и возмещения убытков".

В Роспотребнадзоре напомнили, что в таких ситуациях обязанность по возврату денег клиентам ложится на организацию-страховщика туроператора или же ту организацию, которая предоставила турфирме банковскую гарантию.