Круизный лайнер из Сочи в Турцию начнет курсировать зимой

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Круизный лайнер Astoria Grande, который этим летом впервые отправился из Сочи в Турцию, начнет курсировать зимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

"После завершения летнего сезона Astoria Grande возвращается с новой зимней программой для российских туристов – еженедельными круизами на новогодних и рождественских каникулах", – сказал круиз-менеджер Эдуардо Агаджанов.

Он отметил, что судно начнет совершать семидневные круизы с 17 декабря. Круизная программа продлится до 28 января. Пассажиры лайнера смогут несколько дней провести в открытом море, увидеть пролив Босфор, а также посетить Стамбул и старинные турецкие портовые города.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил уполномоченным российским ведомствам рассмотреть вопрос обеспечения прямого транспортного сообщения между курортами южной части страны. В частности, речь идет о горных курортах Сочи, "Лагонаки" в Адыгее и "Архыз" в Карачаево-Черкесии.



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