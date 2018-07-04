Представители турбизнеса предложили внести поправки в законодательство

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Ассоциация "Турпомощь" организовала экстренное совещание по вопросам обеспечения и защиты прав туристов в связи с ситуацией вокруг "Натали Турс" и DSBW. Его участники обсудили возможность внесения поправок в туристское законодательство. Об этом сообщается на сайте ассоциации.
В совещании приняли участие глава Ростуризма Олег Сафонов, замминистра культуры по вопросам туризма Ольга Ярилова, вице-президент РСТ Юрий Барзыкин и директор "Турпомощи" Александр Осауленко. На встрече также присутствовали руководители крупных туристических компаний и другие представители бизнеса.
Отмечается, что в рамках совещания не раз озвучивали идею внести качественные поправки в нынешнее туристское законодательство. По словам представителей бизнес-сообщества, до сих пор до конца не решенными остаются вопросы контроля и ответственности перед клиентами турфирм.
4 июля "Натали Турс" объявила об аннулировании всех поездок с 4 июля по 30 сентября. По словам главы компании Владимира Воробьева, с 5 июля клиентам туроператора предложат компенсации.
Он также подчеркнул, что "Натали Турс" планирует возобновить продажи путевок с 1 октября.
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