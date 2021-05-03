Первая группа путешествующих по брендовому маршруту туристов прибыла в Кузбасс

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмар

Первая группа туристов прибыла в Кузбасс для путешествия по национальному брендовому маршруту "Кузбасс – огонь в сердце". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство туризма и молодежной политики региона.

Уточняется, что первые 10 туристов в Кузбасс привез федеральный туроператор Пегас Туристик. Кроме того, еще 8 человек присоединятся к маршруту, рассказали в министерстве.

Известно, что брендовый маршрут рассчитан на 4 дня. За этот период путешественники смогут посетить музей-заповедник Томская Писаница, побывают на угольном разрезе и в музеях Кемерова и Новокузнецка, а также услышат тишину бескрайней тайги на вершине горы в Горной Шории.

Кроме того, они смогут попробовать мороженое из угля, пройти медосмотр на угольном разрезе, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению блюд шорской кухни и попробовать шахтерский тормозок.

Также в программу тура включены обзорные экскурсии по таким городам, как Кемерово, Новокузнецк, Таштагол, посещение музеев Красная горка, Кузнецкая крепость, областного краеведческого музея и музея академика Бардина.

Национальный маршрут "Кузбасс – огонь в сердце" включили в линейку своих летних туристических предложений федеральные туроператоры. В рамках программы купить туры или отдельно проживание можно до 15 июня, а отправиться в поездку – до 30 июня 2021 года. Путешественникам на карту вернется 20% стоимости, максимум – 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству продлить программу туристического кэшбека для россиян до конца 2021 года. Сделать это кабмин должен до 15 мая.