Россиян попросили покинуть Непал из-за прекращения авиаперелетов

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Непал приостанавливает международное авиасообщение с 6 мая из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Теперь россиянам необходимо в срочном порядке покинуть данную страну, сообщает посольство РФ.

"В соответствии с решением правительства Непала с 3 мая текущего года полностью прекращаются авиаперелеты внутри страны. 6 мая с 00 часов в Непале начинает действовать запрет и на международное сообщение. В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны", – говорится в сообщении российского посольства в Непале.

В диппредставительстве также порекомендовали перенести поездку тем, кто планирует посетить Непал в ближайшее время.

Тем, кто не может покинуть страну до прекращения авиасообщения, необходимо срочно связаться с посольством РФ.

Ранее сообщалось, что Болгария открыла свои границы для россиян, вакцинированных "Спутником V". По словам представителя болгарских властей, страна готова принять как россиян, так и граждан других стран с документом о завершенной вакцинации, выданном не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы.

