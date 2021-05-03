Россиян попросили покинуть Непал из-за прекращения авиаперелетов

13:23
Фото: ТАСС/DPA/Ingo Wagner
Непал приостанавливает международное авиасообщение с 6 мая из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Теперь россиянам необходимо в срочном порядке покинуть данную страну, сообщает посольство РФ.
"В соответствии с решением правительства Непала с 3 мая текущего года полностью прекращаются авиаперелеты внутри страны. 6 мая с 00 часов в Непале начинает действовать запрет и на международное сообщение. В связи с резко ухудшающейся эпидемиологической обстановкой и отсутствием свободных мест в непальских больницах и соответствующей материальной базы просим оперативно покинуть пределы страны", – говорится в сообщении российского посольства в Непале.
В диппредставительстве также порекомендовали перенести поездку тем, кто планирует посетить Непал в ближайшее время.
Тем, кто не может покинуть страну до прекращения авиасообщения, необходимо срочно связаться с посольством РФ.
Ранее сообщалось, что Болгария открыла свои границы для россиян, вакцинированных "Спутником V". По словам представителя болгарских властей, страна готова принять как россиян, так и граждан других стран с документом о завершенной вакцинации, выданном не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы.
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