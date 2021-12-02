Российские туроператоры сократили чартерные программы в Анталью в зимнем сезоне

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В зимнем сезоне российские туроператоры сократили чартерные программы в Анталью. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

"Полетные чартерные программы туроператоров в турецкую Анталью в зимнем сезоне 2021–2022 годов претерпели изменения по сравнению с 2020 и 2019 годами. Значительно сокращена перевозка из регионов. На это повлиял Египет, который изменил картину зимнего спроса и перетянул туристические потоки на себя", – говорится в сообщении.

До 26 декабря 2021 года полететь на отдых в Анталью без пересадок можно только из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга.

Ближайшие чартерные вылеты из регионов запланированы на 26–30 декабря. После окончания точечных новогодних программ, 10–16 января, ситуация будет лучше, однако рейсов по-прежнему останется не так много, уверены в АТОР.

Ранее сообщалось, что Норвегия открыла границы для российских путешественников. Для въезда в страну нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 24 часа, также нужно пройти еще одно экспресс-тестирование после приезда. Привитым российскими вакцинами, переболевшим коронавирусом, а также тем, кто не делал прививку, нужно пройти трехдневный карантин за свой счет.

