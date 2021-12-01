В Израиле разъяснили правила въезда для россиян после открытия границ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
После открытия границ Израиля российским гражданам, вакцинированным "Спутником V", при въезде в страну также нужно будет предоставить справку об уровне антител, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксению Воронцову.
"Сейчас обсуждаем, как будет организован въезд россиян в плане ПЦР-тестов и тестов на антитела", – отметила эксперт.
Воронцова также уточнила, что въезд в страну будет разрешен только привитым иностранцам, однако, так как "Спутник V" еще не признан ВОЗ, россиянам также нужно будет сдать тест на антитела.
По ее словам, позднее власти Израиля сообщат, какой титр антител будет необходим для посещения страны.
Отмечается, что после открытия границ волна туристов из РФ вряд ли превысит 30% от тех показателей, которые фиксировались до начала пандемии, уверена специалист.
Это, по ее мнению, можно объяснить тем, что на сегодняшний день полеты возобновлены только из Москвы и Санкт-Петербурга, а до этого они осуществлялись по меньшей мере из шести городов.
Ранее министр туризма еврейского государства Константин Развозов заявил, что израильские власти признают российские серологические тесты, вопрос о которых обсуждался 17–21 ноября в Москве.
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