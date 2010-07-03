Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:14

Россиян предупредили об аномальной жаре в Греции

туризм общество за рубежом

14:14

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/EPA/SIMELA PANTZARTZI

МИД России предупредил сограждан об аномальной жаре в Греции – в ряде регионов страны воздух прогревается до 42 градусов. Сводку ведомства цитирует ТАСС.

"Рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице. По прогнозам, жара сохранится до 4 августа", – сообщили в МИД.

А вот в Москве ситуация ровно противоположная. Синоптики предупредили горожан, что в первые выходные августа погоду с трудом можно будет назвать летней. Температура воздуха не поднимется выше +18 градусов. В столице будет облачно и ветрено, местами возможны небольшие дожди.

В июле на северные районы Греции обрушился шторм. Жертвами упавшего от ветра дерева стали двое россиян. Среди погибших также числятся двое граждан Чехии и один – из Румынии. Всего были госпитализированы 20 человек.

Читайте также

туризм общество за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика