Россиян предупредили об аномальной жаре в Греции

МИД России предупредил сограждан об аномальной жаре в Греции – в ряде регионов страны воздух прогревается до 42 градусов. Сводку ведомства цитирует ТАСС.
"Рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице. По прогнозам, жара сохранится до 4 августа", – сообщили в МИД.
А вот в Москве ситуация ровно противоположная. Синоптики предупредили горожан, что в первые выходные августа погоду с трудом можно будет назвать летней. Температура воздуха не поднимется выше +18 градусов. В столице будет облачно и ветрено, местами возможны небольшие дожди.
В июле на северные районы Греции обрушился шторм. Жертвами упавшего от ветра дерева стали двое россиян. Среди погибших также числятся двое граждан Чехии и один – из Румынии. Всего были госпитализированы 20 человек.
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