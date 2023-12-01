Организаторы поездок для туристов старше 55 лет могут подать заявку на грант

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва готова частично возместить расходы туроператоров на организацию поездок для путешественников старше 55 лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это коснется поездок, прошедших в период с 1 июня по 30 ноября 2023 года. При этом чем дольше путешественники отдыхали в столице и чем выше была категория их отеля, тем больше сумма компенсации.

На размер гранта может положительно повлиять посещение экскурсий и зрелищных мероприятий. Минимальный размер компенсации составляет тысячу рублей на человека.

Претендовать на грант правительства Москвы могут организации, работающие в России и зарегистрированные в реестре туроператоров не менее года назад. Заявки с 1 по 15 декабря принимает автономная некоммерческая организация "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы".

Прошитый и пронумерованный комплект документов в печатном виде нужно принести по адресу Тверская улица, дом 5а, с понедельника по четверг – с 09:00 до 16:00, в пятницу – до 15:00.

Соискатели могут изучить список необходимых документов и подробные критерии подачи заявок на портале "Russpass. Бизнес". После регистрации на портале они смогут скачать образец заявки и рассчитать грант на специальном калькуляторе.

Ранее в Москве появился онлайн-проект "Карта профессий", посвященный начинающим специалистам туристической сферы. Инициатива призвана помочь тем, кто планирует строить карьеру в отрасли туризма, в первую очередь молодежи. Пользователи узнают о востребованных направлениях, должностных обязанностях и рекомендуемых навыках. Проект объединил свыше 50 профессий.

Картой могут пользоваться и состоявшиеся специалисты, которые хотят узнать об актуальных тенденциях своей или смежных сфер. В рамках проекта эксперты подготовили специальные информативные обзоры.

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