Аргентина открыла границы для привитых россиян

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Аргентина с 1 ноября открыла границы для привитых от коронавируса россиян, сообщается на официальном информационном портале страны.

Для въезда в Аргентину потребуется сертификат о вакцинации любым признанным в своей стране препаратом. Данный документ освобождает от ПЦР-теста и карантина. При этом с момента вакцинации должно пройти не менее двух недель.

Невакцинированных туристов по прибытии попросят предъявить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета, и сделать еще один анализ спустя 5–7 дней нахождения в Аргентине. Кроме того, путешественникам необходимо иметь при себе медицинскую страховку с покрытием лечения от коронавируса.

Ранее сообщалось, что израильские власти предварительно одобрили инициативу о допуске в страну туристов, которые вакцинированы "Спутником V". Если инициативу утвердят юридически, въезд в Израиль разрешат с 15 ноября.

