Ростуризм разработает меры регулирования на турмаршрутах повышенной сложности

16:52
Фото: МЧС России
Ростуризм создаст систему мер, которая урегулирует туристическую деятельность в горах и на других маршрутах высокой сложности. Об этом сообщила руководитель организации Зарина Догузова.
"Тема безопасности на них актуальна не только для СКФО (Северо-Кавказского федерального округа) – это важнейшая тема для всей страны", – сказала она.
По словам Догузовой, один из таких законов будет принят в начале 2022 года. Он опишет категории маршрутов, на которые будет воспрещаться выход без инструктора-проводника, а сами гиды должны будут проходить специальную аттестацию.
Кроме того, Ростуризм планирует установить точное количество инструкторов на туристическую группу в зависимости от числа ее участников, а также средства связи, которые группа обязана иметь при выходе на сложные маршруты.
23 сентября группа туристов застряла на Эльбрусе из-за ухудшения погоды. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Альпинисты запросили помощь у МЧС.
Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.
Туристам не разрешили подняться на Эльбрус из-за плохой погоды
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: