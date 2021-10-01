Ростуризм разработает меры регулирования на турмаршрутах повышенной сложности

Фото: МЧС России

Ростуризм создаст систему мер, которая урегулирует туристическую деятельность в горах и на других маршрутах высокой сложности. Об этом сообщила руководитель организации Зарина Догузова.

"Тема безопасности на них актуальна не только для СКФО (Северо-Кавказского федерального округа) – это важнейшая тема для всей страны", – сказала она.

По словам Догузовой, один из таких законов будет принят в начале 2022 года. Он опишет категории маршрутов, на которые будет воспрещаться выход без инструктора-проводника, а сами гиды должны будут проходить специальную аттестацию.

Кроме того, Ростуризм планирует установить точное количество инструкторов на туристическую группу в зависимости от числа ее участников, а также средства связи, которые группа обязана иметь при выходе на сложные маршруты.

23 сентября группа туристов застряла на Эльбрусе из-за ухудшения погоды. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Альпинисты запросили помощь у МЧС.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.

