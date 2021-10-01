Трагедия на Эльбрусе выявила ряд проблем в подготовке гидов и туристов – Юрий Чайка

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Трагедия при восхождении на Эльбрус выявила некоторые проблемы в подготовке гидов и туристов, а также отсутствие понятий о плохих метеоусловиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайку.

Он особо отметил отсутствие комплексной системы нормативного правового регулирования в области обеспечения безопасности горного туризма. В этот пункт входит и проектирование туристических объектов, и сертификация главных маршрутов, а также допуск организаций, гидов-инструкторов и самих путешественников к организации подъема.

Кроме того, по мнению Чайки, в РФ отсутствуют программы подготовки гидов, требования к их сертификации, нет рекомендаций по подготовке и оснащению туристов. Также у подразделений МЧС России или других ведомств отсутствуют функции контроля за находящимися на маршрутах туристами и возможности осуществлять запрет на выход на маршрут из-за плохих погодных условий.

Помимо этого, речь идет об отсутствии статистики несчастных случаев в подобной деятельности, анализа их причин и административной ответственности.

23 сентября группа туристов застряла на Эльбрусе из-за ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла минус 20 градусов. Альпинисты запросили помощь у МЧС.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.

