Трагедия на Эльбрусе выявила ряд проблем в подготовке гидов и туристов – Юрий Чайка

13:26
Фото: 07.mchs.gov.ru
Трагедия при восхождении на Эльбрус выявила некоторые проблемы в подготовке гидов и туристов, а также отсутствие понятий о плохих метеоусловиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайку.
Он особо отметил отсутствие комплексной системы нормативного правового регулирования в области обеспечения безопасности горного туризма. В этот пункт входит и проектирование туристических объектов, и сертификация главных маршрутов, а также допуск организаций, гидов-инструкторов и самих путешественников к организации подъема.
Кроме того, по мнению Чайки, в РФ отсутствуют программы подготовки гидов, требования к их сертификации, нет рекомендаций по подготовке и оснащению туристов. Также у подразделений МЧС России или других ведомств отсутствуют функции контроля за находящимися на маршрутах туристами и возможности осуществлять запрет на выход на маршрут из-за плохих погодных условий.
Помимо этого, речь идет об отсутствии статистики несчастных случаев в подобной деятельности, анализа их причин и административной ответственности.
23 сентября группа туристов застряла на Эльбрусе из-за ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла минус 20 градусов. Альпинисты запросили помощь у МЧС.
Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.
Организатора смертельного восхождения на Эльбрус арестовали почти на два месяца
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: