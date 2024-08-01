Жители России в 2024 году стали чаще отдыхать за границей

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Жители России стали чаще летать за границу по сравнению с 2023 годом. Доля выросла на 11% и составила 21%, пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

В топе популярных зарубежных направлений традиционно лидирует Стамбул, на который в июле пришлось 9,8% отельных бронирований. Следом идут Минск (5,4%) и Дубай (3,7%).

В список также вошли Ереван, Тбилиси, Анталья, Милан, Шанхай, Алма-Ата и Рим. За год интерес к отдыху в Шанхае вырос на 70%, также россияне чаще останавливались в Алматы (+30% бронирований) и Милане (+12%). Популярность Еревана и Антальи, отмечается в исследовании, снизилась на 30 и 25% соответственно.

Внутри страны, по словам аналитиков, на Москву пришлось 19,5% заказов, однако за год популярность снизилась на 11%. Второе место занял Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Сочи. В сравнении с июлем прошлого года на 22% вырос интерес к отдыху в Ростове-на-Дону.

При этом рейтинг самых непопулярных направлений возглавили Магаданская область и Карачаево-Черкесская Республика – на каждое приходится 0,03% от всех поездок. Второе место разделили между собой Республика Адыгея, Орловская и Тамбовская области.

Самым привлекательным маршрутом для поездок осталась Москва (38% от всех поездок). Второе и третье места заняли Санкт-Петербург (16%) и Свердловская область (5%). Также в список вошли Краснодарский край и Нижегородская область.

Тревел-блогер Ансталь в беседе с News.ru порекомендовала превратить плацкарт в купе при помощи простыни. Для этого необходимо выкупить все четыре места с двумя нижними и двумя верхними полками и завесить их пледом или простыней. Турэксперт подчеркнула, что таким образом можно получить закрытую территорию в вагоне.

"Лучше, конечно, приобретать обычные места в плацкартном вагоне, где две нижние и две верхние полки. Это тоже купе, только без дверей", – добавила Ансталь.

По ее мнению, боковые полки не настолько комфортные, потому что там в целом меньше места.

Отказ от дополнительных услуг и покупка невозвратного билета при желании также помогут сэкономить на перелете. Об этом ранее рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Как предупредила эксперт, заблаговременная покупка билетов не всегда помогает сэкономить. В начале продаж они могут быть дороже, чем за две недели до вылета, и наоборот.