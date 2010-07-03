Въезд в исторический центр Венеции сделают платным с 2020 года

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Въезд в исторический центр Венеции сделают платным с 1 января 2020 года. Такое решение приняла джунта – административный исполнительный орган города. Ранее предполагалось, что плату за въезд в центр Венеции начнут взимать с 1 мая 2019 года.

В конце февраля городские власти решили ввести новый сбор. Полученные средства планируют направить на содержание города на сваях, в частности, на уборку мусора, который туристы в изобилии оставляют на улицах и площадях. Въездная плата – очередная попытка ограничить туристический поток в Венецию. Власти уже используют специальные устройства для подсчета гостей, ежедневно прибывающих в древнюю коммуну.

Как уточняет РИА Новости, плату установили в размере трех евро. Она должна была стать обязательной для всех, кто посещает Венецию, за исключением жителей области Венето. Тем не менее власти до сих пор не проработали реальные механизмы взимания нового сбора. Так, у авторов инициативы возникли вопросы о том, как включить новый сбор в цену авиа- и железнодорожных билетов, в стоимость морских круизов, цены на такси и другой общественный транспорт.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро уверял журналистов, что с въездным налогом "не стоит торопиться". Он пообещал ввести сбор в полном объеме с 1 сентября, однако теперь введение платы за въезд вновь откладывается. Мэр знаменитого города также предложил ввести новые штрафы для туристов. Путешественникам запретят сидеть и лежать на ступеньках памятников, галерей и церквей. В список запретов также попадет кормление голубей и прогулка на велосипеде. Нарушителям это может стоить от 50 до 500 евро.

