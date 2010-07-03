Туристам запретили ходить в шлепанцах в Италии

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Власти национального парка Чинкве-Терре в Лигурии запретили туристам вход в шлепанцах.

Нарушителям придется заплатить штраф в размере от трех до 170 тысяч рублей, передает издание Daily Mail.

Решение было принято после жалобы горно-спасательных отрядов на туристов, которые гуляют по горной местности в неподходящей обуви.

Отмечается, что путешественники отправляются в скалистую местность в шлепанцах и без воды, что несет потенциальную опасность.

Размер штрафа будет зависеть от масштаба работ по спасению. Меры будут вводиться постепенно – от предупреждения до финансовых санкций.

Ранее сообщалось, что въезд в исторический центр Венеции станет платным с 1 мая 2019 года. Собранные деньги пойдут на уборку мусора.