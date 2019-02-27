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09:56

Въезд в исторический центр Венеции станет платным

туризм

09:56

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 1 мая. Такое решение приняли власти города на заседании Коммунального совета.

Представитель мэрии итальянского города Джованни Джусто пояснил РИА Новости, что с туристов будут брать по 3 евро. Если дело дойдет до дифференцированного сбора, то он не будет превышать 10 евро. Эта сумма будет входить в стоимость авиа- и железнодорожных билетов, а также в цену круизов и проезда в общественном транспорте. Собранные деньги пойдут на уборку мусора, который оставляют туристы.

От сбора освобождены жители области Венето, а также уроженцы Венеции, которые переехали.

Въездная плата – очередная попытка ограничить туристический поток в Венецию. Власти уже используют специальные устройства для подсчета гостей, ежедневно прибывающих в древнюю коммуну. Собранные данные позволяют делать приезд туристов более щадящим для повседневной жизни горожан. Даты, когда в Венеции ожидается наибольший наплыв гостей, объявляют заранее. Оптимизируется расписание водного транспорта, а на улицы для охраны порядка выходит больше полицейских.

Кроме того, мэр Венеции Луиджи Бруньяро предложил ввести новые штрафы для туристов. Путешественникам запретят сидеть и лежать на ступеньках памятников, галерей и церквей. В список запретов также попадет кормление голубей и прогулка на велосипеде. Нарушителям это может стоить от 50 до 500 евро.

туризм

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