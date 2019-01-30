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09:21

В Гоа планируют штрафовать туристов за алкоголь на пляжах

за рубежом

09:21

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Фото: depositphotos/Lord_Ghost

В индийском штате Гоа планируют внести поправки в закон о туризме, запретив распитие спиртных напитков на пляжах, сообщает "Мир24".

Также планируется запретить пить алкоголь в туристических местах и у входов в магазины.

Нарушителям будет грозить штраф, а в случае отказа его оплатить – арест до трех месяцев.

Сумма штрафа для одного человека составит две тысячи рупий. Если спиртное распивала компания, то каждому придется заплатить по 10 тысяч рупий.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект, который предлагает продавать алкогольную и табачную продукцию только в специализированных магазинах. Если документ примут, алкоголь и сигареты исчезнут с прилавков обычных продуктовых магазинов.

за рубежом

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