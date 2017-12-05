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Экспресс-маршрут № 903 в Москве перевели на тактовое расписание. Об этом заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Благодаря вводу выделенной полосы на проспекте Мира нам удалось продлить маршрут № 903 до станции метро "Проспект Мира". Теперь из отдаленных районов на северо-востоке Москвы пассажиры могут без пересадок добраться до Кольцевой линии метрополитена", – сказал он, пеедает портал мэра и правительства Москвы.

На тактовый режим работы переведен автобусный экспресс-маршрут №903 "Холмогорская улица" – "Метро "Проспект Мира". Данные меры введены в рамках проекта "Магистраль". Таким образом, автобусы маршрута №903 следуют с сокращенными интервалами.

Ранее 903-й маршрут следовал по Ярославскому шоссе и проспекту Мира от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) только до Рижского вокзала.

В ноябре сообщалось, что два миллиона пассажиров воспользовались автобусами сети "Магистраль", курсирующими по новым выделенным полосам в центре города. Ежедневно таким транспортом пользуются около 100 тысяч человек.

Полосы для общественного транспорта появились с 7 октября на площадях Тверская Застава, Боровицкой и Лубянской, улицах Большая Лубянка, Пречистенке и Сретенке. После этого пассажиропоток на маршрутах вырос на 10 тысяч человек в день.

В некоторых случаях, путь следования автобусов стал удобнее: транспорт под номерами М9, М2 и Н6 теперь ходит по Сретенке в обоих направлениях, а не только в сторону Садового кольца, как это было ранее. Всего в сети "Магистраль" в центре Москвы действует 10 маршрутов.