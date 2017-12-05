5 декабря, 08:24
Фото: Портал Москва 24/Александр Авилов
Экспресс-маршрут № 903 в Москве перевели на тактовое расписание. Об этом заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Благодаря вводу выделенной полосы на проспекте Мира нам удалось продлить маршрут № 903 до станции метро "Проспект Мира". Теперь из отдаленных районов на северо-востоке Москвы пассажиры могут без пересадок добраться до Кольцевой линии метрополитена", – сказал он, пеедает портал мэра и правительства Москвы.
На тактовый режим работы переведен автобусный экспресс-маршрут №903 "Холмогорская улица" – "Метро "Проспект Мира". Данные меры введены в рамках проекта "Магистраль". Таким образом, автобусы маршрута №903 следуют с сокращенными интервалами.
Ранее 903-й маршрут следовал по Ярославскому шоссе и проспекту Мира от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) только до Рижского вокзала.
В ноябре сообщалось, что два миллиона пассажиров воспользовались автобусами сети "Магистраль", курсирующими по новым выделенным полосам в центре города. Ежедневно таким транспортом пользуются около 100 тысяч человек.
Полосы для общественного транспорта появились с 7 октября на площадях Тверская Застава, Боровицкой и Лубянской, улицах Большая Лубянка, Пречистенке и Сретенке. После этого пассажиропоток на маршрутах вырос на 10 тысяч человек в день.
В некоторых случаях, путь следования автобусов стал удобнее: транспорт под номерами М9, М2 и Н6 теперь ходит по Сретенке в обоих направлениях, а не только в сторону Садового кольца, как это было ранее. Всего в сети "Магистраль" в центре Москвы действует 10 маршрутов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: