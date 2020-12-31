Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Трамваи на Преображенской площади задерживаются по техническим причинам, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Преображенской площади по техническим причинам задерживаются трамваи № 7 и 13", – отметили в ведомстве.

В пресс-службе Дептранса отметили, что маршруты временно изменены. Москвичей призвали быть внимательнее и слушать объявления водителей.

Ранее электрички ходили с увеличенными интервалами на участке Москва – Крюково. Задержки в движении транспорта происходили по техническим причинам.