Электрички на участке Москва – Крюково задерживаются по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На участке Москва – Крюково электрички временно ходят с увеличенными интервалами. Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

"По техническим причинам задерживаются пригородные поезда на участке Москва – Крюково. В границах этого участка можно без доплаты пересаживаться на скоростные поезда "Ласточка", – говорится в сообщении компании в Twitter.

Сотрудники МТППК попросили пассажиров внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах.

17 декабря поезда задерживались на Павелецком направлении МЖД. На перегоне Бирюлево – Коломенское был остановлен по техническим причинам пригородный поезд. Туда отправляли вспомогательный локомотив, который доставил электричку до Павелецкого вокзала.

