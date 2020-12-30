Электрички на участке Москва – Крюково задерживаются по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На участке Москва – Крюково электрички временно ходят с увеличенными интервалами. Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
"По техническим причинам задерживаются пригородные поезда на участке Москва – Крюково. В границах этого участка можно без доплаты пересаживаться на скоростные поезда "Ласточка", – говорится в сообщении компании в Twitter.
Сотрудники МТППК попросили пассажиров внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах.
17 декабря поезда задерживались на Павелецком направлении МЖД. На перегоне Бирюлево – Коломенское был остановлен по техническим причинам пригородный поезд. Туда отправляли вспомогательный локомотив, который доставил электричку до Павелецкого вокзала.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: