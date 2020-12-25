Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение трамваев семи маршрутов задерживается на шоссе Энтузиастов. Об этом информирует пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что задержка произошла в районе проезда Энтузиастов.

"По техническим причинам задерживаются трамваи №12, 24, 37, 38, 43, 46, 50", – сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Там пояснили, что изменения в следовании трамваев носят временный характер.

"Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – заключили в пресс-службе.

Ранее движение трамваев на юго-востоке столицы задерживалось из-за ДТП. Изменения коснулись маршрутов № А, 45 и 46.