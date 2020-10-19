Трамваи задерживаются в районе станции метро "Шоссе Энтузиастов"

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Трамваи четырех маршрутов следуют с задержками на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На шоссе Энтузиастов (в районе метро "Шоссе Энтузиастов") по техническим причинам задерживаются трамваи № 36, 37, 38 и 43", – говорится в сообщении.

Сотрудники департамента добавили, что по маршрутам трамваев курсируют автобусы. Пассажиров попросили внимательно слушать объявления водителей.

На прошлой неделе в районе шоссе Энтузиастов с задержками прибывали к остановкам трамваи № 12, 37, 43, 46 и 50.

