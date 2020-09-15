Трамваи № А, 45, 46 задерживаются из-за поврежденной контактной сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве трамваи № А, 45 и 46 следуют с задержкой в расписании. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что причиной изменений в движении стало повреждение контактной сети на Большой Калитниковской улице.

В ведомстве призвали пассажиров быть внимательными, а также слушать объявления водителей в транспорте.

Ранее сообщалось, что несколько поездов на МЦД-2 и Рижском направлении в сторону Москвы следовали с задержкой по техническим причинам. Тогда в ЦППК принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

