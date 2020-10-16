Восстановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановлено, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что в районе проезда Энтузиастов задерживаются составы, следующие по маршрутам № 12, 24, 37, 43, 46 и 50.

В Дептрансе попросили горожан быть более внимательными и слушать объявления водителей.

До этого ДТП на пересечении проспекта Буденного и 3-й улицы Соколиной горы заблокировало движение транспорта. Одна легковушка въехала в другую при развороте на трамвайных путях.