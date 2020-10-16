Трамваи задерживаются в районе проезда Энтузиастов

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Трамваи задерживаются на шоссе Энтузиастов в Москве, сообщает Дептранс.

В районе проезда Энтузиастов задерживаются составы, следующие по маршрутам № 12, 24, 37, 43, 46 и 50.

В департаменте транспорта горожан попросили быть более внимательными и слушать объявления водителей, так как маршруты трамваев временно изменили.

Ранее ДТП на пересечении проспекта Буденного и 3-й улицы Соколиной горы заблокировало движение транспорта. Одна легковушка въехала в другую при развороте на трамвайных путях.