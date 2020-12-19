Трамваи на юго-востоке столицы задерживаются из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице на Большой Калитниковской из-за аварии задерживаются трамваи. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Как уточняется, маршруты трамваев временно изменены.

"На Большой Калитниковской улице из-за ДТП задерживаются трамваи № А, 45 и 46", – говорится в сообщении.

В начале декабря задерживались в районе станций метро "Красносельская" и "Бауманская" в Москве из-за ДТП на путях. Из-за аварии на Нижней Красносельской улице задерживались трамваи № Б, 37, 45, 50.

