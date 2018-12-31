Парковка на улицах Москвы стала бесплатной

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Парковка на столичных улицах в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января будет бесплатной, передает Агентство "Москва".

В государственные праздничные дни оставлять машину бесплатно можно будет на любой уличной парковке, которая входит в зону парковочного пространства столицы.

Водителей попросили быть внимательными при парковке и призвали оставлять свои машины только в специально отведенных для этого местах.

В пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" добавили, что с 31 декабря по 8 января плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

Ранее столичным автовладельцам порекомендовали в праздничные дни пользоваться общественным транспортом. Это связано с ограничениями движения транспорта на ряде центральных улиц.

До 3 января изменятся некоторые автобусные маршруты, курсирующие по центру столицы. Это сделают для удобства горожан и туристов, желающих посетить площадки фестиваля "Путешествие в Рождество".