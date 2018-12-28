Некоторые столичные маршруты изменятся до 3 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
До 3 января изменятся некоторые автобусные маршруты, курсирующие по центру столицы. Это сделают для удобства горожан и туристов, желающих посетить площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Изменения вступят в силу с 22:00 28 декабря. С этого момента автобус М1 начнет ездить от больницы МПС до Тверской Заставы, а автобусы М1 + М27 проследуют от улицы Кравченко до метро "Библиотека имени Ленина", а далее продолжат движение по маршруту М27 до станции "Парк Победы".
Автобус М2 + М3 сначала довезет пассажиров от остановки "Фили" до "Библиотеки имени Ленина", а затем поедет до стадиона в "Лужниках". Тем, кто решит добрать от метро "Лубянка" до Рижского вокзала, подойдет маршрут номер М9.
М3 повезет людей от станции "Семеновская" до "Лубянки", а М2 +М3 – сперва от "Лужников" до "Библиотеки имени Ленина", а после до остановки "Фили".
Автобус М6 отправится к метро "Нагатинская". Он проедет Никитский бульвар, Знаменку и Боровицкую площадь. А М10 поедет от Лобненской улицы до остановки "Улица Малая Дмитровка".
Добраться от Карачаровского путепровода до "Лубянки" можно будет на М27. А маршрут номер М1 + М27 пройдет от станции метро "Парк Победы" до "Библиотеки имени Ленина".
Кроме того, № 144 поедет от "Теплого Стана" до кинотеатра "Ударник", № 904 – от 4-го микрорайона Митина до Тверской Заставы, № 101 – от "Мегаспорта" до Тверской Заставы, а С43 – от "Силикатного завода" до Никитских Ворот.
Помимо этого, 29 декабря в течение всего дня не будет работать маршрут автобуса К.
В связи с новогодними мероприятиями до 3 января движение на центральных улицах ограничат. Например, с 28 декабря по 29 декабря это коснется правой полосы в каждом направлении на участке улицы Тверская от Пушкинской площади до Охотного Ряда.
Кроме того, с 30 декабря до 08:00 3 января движение ограничено на улице Варварка. А с 23:50 31 декабря до 00:10 1 января – на Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Раушской набережных, Васильевском Спуске, улице Москворецкая, на Большом Москворецком мосту.
В центре Москвы изменится движение из-за фестиваля "Путешествие в Рождество"
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