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11:37

Водителей попросили пересесть на городской транспорт в праздники

транспорт авто

11:37

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Столичным автомобилистам порекомендовали в праздничные дни пользоваться общественным транспортом для поездок в центр города. Это связано с ограничениями движения транспорта на ряде центральных улиц.

"Центр организации дорожного движения рекомендует москвичам и гостям столицы для поездок в центральную часть города в праздничные дни пользоваться общественным транспортом", – говорится в сообщении на сайте Московского транспорта.

До 3 января изменятся некоторые автобусные маршруты, курсирующие по центру столицы. Это сделают для удобства горожан и туристов, желающих посетить площадки фестиваля "Путешествие в Рождество".

В связи с новогодними мероприятиями до 3 января движение на центральных улицах ограничат. Например, с 28 декабря по 29 декабря это коснется правой полосы в каждом направлении на участке улицы Тверская от Пушкинской площади до Охотного Ряда.

С 30 декабря до 08:00 3 января движение ограничено на улице Варварка. А с 23:50 31 декабря до 00:10 1 января – на Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Раушской набережных, Васильевском Спуске, улице Москворецкая, на Большом Москворецком мосту.

транспорт авто

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