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Международный аэропорт Махачкалы полностью восстановил свою работу, на вторник, 31 октября, уже запланировано около 52 рейсов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Только на сегодня запланировано 24 рейса на прилет и 28 – на вылет. Всего услугами воздушной гавани воспользуются сегодня около 3 тысяч пассажиров", – уточнил он.

Глава республики отметил, что билеты на самолеты быстро раскупаются, а этой "совершенно глупой и бесполезной акцией" людей не удалось напугать.

"Самое главное – никому не удалось опорочить Дагестан. Единственное, что у них получилось, – повредить чужое имущество. Но и с этими последствиями мы оперативно справились", – заключил он.

Ранее израильские власти повысили до максимального уровень опасности для граждан Израиля на Северном Кавказе, настоятельно рекомендовав избегать поездок в этот регион.

Президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что беспорядки в аэропорту Махачкалы являются "чистым антисемитизмом". По его словам, этот инцидент был спровоцирован кем-то со стороны.

29 октября в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

МВД возбудило по факту произошедшего уголовное дело. Полиция выявила свыше 150 участников беспорядков, 83 из них были задержаны.

Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины. Президент поручил руководителям регионов и профильным ведомствам принимать своевременные меры по защите конституционного строя РФ и межрелигиозного согласия.

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