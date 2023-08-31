31 августа, 20:53 (обновлено 31.08.2023 21:23)Транспорт
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии в метро Москвы восстановили
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии в метро Москвы восстановили. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В настоящее время оно вводится в график, уточнили в Дептрансе.
Позже в ведомстве сообщили, что движение поездов на участке серой ветки осуществляется в соответствии с графиком.
Движения поездов на серой ветке не было от станции "Нагорная" до "Южной". В обратном направлении оно осуществлялось с увеличенными интервалами. Сбой произошел из-за человека, который попал на пути.
Днем ранее похожая ситуация произошла на Сокольнической линии столичного метро. Там человек упал на пути. Впоследствии поезда следовали по центральному участку красной ветки в соответствии с расписанием.
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