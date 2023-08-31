Движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движения поездов нет на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Это связано с человеком, который упал на пути. В Дептрансе уточнили, что поезда не ходят от станции "Нагорная" до "Южной". В обратном направлении движение осуществляется с увеличенными интервалами.

Накануне аналогичная ситуация произошла на Сокольнической линии столичного метро. Там также человек упал на пути. Позже поезда следовали по центральному участку красной ветки в соответствии с графиком.

До этого на участке Калужско-Рижской линии не было движения от "ВДНХ" до "Проспекта Мира" из-за человека на путях. Поезда в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами.