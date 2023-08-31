31 августа, 17:07Транспорт
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик
Фото: Мосвка 24/Никита Симонов
Серьезное ухудшение трафика ожидается на дорогах Москвы вечером 31 августа в преддверии Дня знаний. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"Движение оцениваем в 5 баллов. Вечером в центре ожидаем до 8 (баллов) – рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сложная дорожная ситуация прогнозируется вблизи крупных торговых центров и у цветочных рынков. На данный момент движение затруднено на Садовом кольце в районе Садовой-Спасской улицы, на ТТК в районе Лефортовского тоннеля, а также на Ленинградском шоссе.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в новом учебном году столичные школы примут 120 тысяч первоклассников. Всего же в школы пойдут 1,1 миллиона детей.
ЦОДД спрогнозировал вечерний трафик до 7 баллов в столице 31 августа
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