Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Фото: Мосвка 24/Никита Симонов

Серьезное ухудшение трафика ожидается на дорогах Москвы вечером 31 августа в преддверии Дня знаний. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Движение оцениваем в 5 баллов. Вечером в центре ожидаем до 8 (баллов) – рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сложная дорожная ситуация прогнозируется вблизи крупных торговых центров и у цветочных рынков. На данный момент движение затруднено на Садовом кольце в районе Садовой-Спасской улицы, на ТТК в районе Лефортовского тоннеля, а также на Ленинградском шоссе.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в новом учебном году столичные школы примут 120 тысяч первоклассников. Всего же в школы пойдут 1,1 миллиона детей.



ЦОДД спрогнозировал вечерний трафик до 7 баллов в столице 31 августа