Фото: ТАСС/Ирина Дмитриева

Движение в центре Москвы восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Временные перекрытия вводились на Тверской улице в сторону центра, а также на Боровицкой площади, Пречистенской набережной, Большом Каменном мосту и улице Знаменке.

В связи с этим столичный департамент транспорта призывал автомобилистов быть внимательнее. Водителей просили заранее планировать маршруты с учетом перекрытий.

Кроме того, в субботу, 2 августа, перекрыть планируют улицу Ильинку. Поводом для этого станет празднование Ильина дня.

В связи с этим в период с 06:00 до 13:00 водители не смогут проехать на участке от Новой площади до дома № 5 на Красной площади. Кроме того, автомобилистам запретят парковаться на данной территории.

