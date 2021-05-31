Новый сервис аренды электросамокатов появится в Москве – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Яндекс.Такси" летом запустит сервис аренды электросамокатов. Он будет встроен в приложения экосистемы.

Компания планирует расставить сразу несколько тысяч самокатов китайского бренда Ninebot в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и Казань, сообщает "Коммерсант".

Арендовать самокат горожане смогут в приложениях "Яндекс.Драйв" и "Яндекс.Go". Пользователи будут строить маршруты, в рамках которых можно забронировать такси, каршеринг и самокат.

Ранее в Мосгорпарке предложили ограничить езду на электросамокатах в парковых зонах. Там также предложили ввести возрастные ограничения на прокат средств индивидуальной мобильности, сославшись на то, что в некоторых странах Европы взять в аренду электротранспорт могут граждане не младше 14 лет, а в каких-то – не младше 16 лет.