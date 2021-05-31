Контролеры выявили более 100 тысяч безбилетников в столичном транспорте

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Свыше 100 тысяч нарушений правил оплаты проезда в столичном общественном транспорте было выявлено с начала года. Об этом "Интерфаксу" рассказали в ГКУ "Организатор перевозок".

"С января по май контролеры выявили более 100 тысяч нарушений, в апреле таких случаев было порядка 20 тысяч, в мае – более 18 тысяч", – говорится в сообщении.

В учреждении пояснили, что оплатить штраф за безбилетный проезд необходимо в течение 60 дней. Свыше 40% тех, кого уличили в проезде без билета, уложились в этот срок. Если штраф не оплачен в течение двух месяцев, его сумма возрастает двукратно, предупредили в ГКУ.

Чтобы напомнить нарушителям о необходимости оплатить штраф, в городе работает сервис СМС-уведомлений. Сообщения приходят дважды – на следующий день после штрафа и за десять дней до истечения установленного для его погашения срока.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают вопрос об увеличении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. На данный момент сумма такого штрафа составляет 100 рублей. Согласно нормам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), регионы не могут изменять сумму взысканий в этом случае.