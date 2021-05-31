Автомобилистам рассказали о новой ловушке при парковке

Фото: Сергей Киселев/Агентство "Москва"
Автомобилисты в РФ начали сталкиваться с новыми штрафами, сообщается на портале Autonews.
На это стали жаловаться столичные водители, оставлявшие машины в размеченных для этого местах на городской платной парковке в зоне действия знака "Остановка запрещена" с белой табличкой, которая обозначает такси. Такие знаки часто размещают в не самых очевидных местах, кроме того, их действие заканчивается в месте, где установлен знак платной парковки.
В случае если автомобилист вовремя не распознал запрет на парковку, его машину могут эвакуировать, а самому ему выпишут штраф 3 000 рублей, рассказали специалисты.
Если же знак совсем не очевиден или стоит в не очень заметном месте, штраф можно обжаловать через суд, заключили автоюристы.
Ранее водителям рассказали, за какие неисправности могут начать штрафовать в 2022 году. По предварительной информации, наказывать начнут за использование шипованных покрышек летом, поврежденный бампер или защитную пленку на стеклах фар.
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