Дожди не повлияли на работу общественного транспорта Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сильные дожди, обрушившиеся на Москву, не повлияли на работу транспортного комплекса, сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что в метро все системы работают без изменений, поезда следуют по обычному графику. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи регулярно проходят технический осмотр, а водители соблюдают скоростной режим.
Специалисты Мосгортранса круглые сутки следят за состоянием всех объектов инфраструктуры. За дорожной обстановкой следит ситуационный центр ЦОДД.
"В целом непогода не внесла изменений, все необходимые меры приняты, наблюдение за транспортной инфраструктурой усилено", – говорится в сообщении.
В последний день весны Москву накрыл сильный ливень. В течение дня 31 мая в столичном регионе прогнозируются дождь и гроза.
По данным на 12:00, в городе повалены 96 деревьев, повреждены 20 автомобилей. Среди населения пострадавших нет. За прошедшие сутки в городе зафиксировали 18 локальных подтоплений.
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что Городские службы работают в усиленном режиме и оперативно устраняют последствия ливневых дождей.
Сильные дожди обрушились на столичный регион
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