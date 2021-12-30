МЦК перевезло более 150 млн человек за год

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В 2021 году Московское центральное кольцо перевезло около 150 миллионов пассажиров, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, это рекорд за 5 лет.

"В этом году МЦК исполнилось 5 лет. За это время проект постоянно совершенствовался: уменьшены интервалы и добавлены новые сервисы, развивается инфраструктура. Вместе с вниманием и доверием пассажиров сегодня постоянно растет и пассажиропоток МЦК. За 2021 год МЦК перевезло более 150 миллионов человек, что на 34 миллиона больше, чем в прошлом году", – подчеркнул заммэра.

Самыми популярными станциями МЦК в 2021 году стали Площадь Гагарина – 40 тысяч человек в сутки, Нижегородская – 38 тысяч человек в сутки, Ростокино – 33 тысячи, Кутузовская – 30 тысяч и Ботанический сад – 25 тысяч.

Заммэра отметил, что этот вид транспорта не только восстановился, но и обогнал допандемийный показатель 2019 года. Прогнозируется, что пассажиропоток МЦК будет только увеличиваться. Ликсутов добавил, что с учетом тенденции роста пассажиропотока Дептранс и РЖД работают над уменьшением интервалов движения поездов.

Ранее Ликсутов рассказал, что запуск МЦК улучшил транспортную доступность 3 миллионов москвичей и 34 районов города. Он отметил, что это такие районы, как Коптево, Головинский, Перово, Ростокино, Нижегородский, Ярославский.

