Три дополнительных рейса ретропоезда "Селигер" назначены в праздники

Три дополнительных рейса ретропоезда "Селигер" назначены в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Отмечается, что дополнительные поезда будут курсировать на участке Бологое – Осташков. Пассажиры смогут отправиться по данному маршруту 3, 4, 5 и 6 января.

В эти дни поезда буду отправляться от станции Бологое в 09:25 и прибывать в Осташков в 13:07. В обратную сторону поезд отправится в 15:07, а прибудет в Бологое в 18:21. Билет в одну сторону обойдется в 295 рублей, в две стороны – 590 рублей.

В пресс-службе напомнили, что паровозы типа "Л" курсируют по маршруту Бологое – Осташков с сентября 2018 года. Пассажиры данного маршрута могут прогуляться по комплексу станционных построек начала XX века. В пути пассажиров сопровождают проводники в форменных костюмах 1940-х годов.

Ранее сообщалось о запуске дополнительных рейсов автобусов из Москвы в Саратов в преддверии новогодних праздников. Автобусы отправляются с международного автовокзала "Южные Ворота" с 28 по 30 декабря текущего года.

Цена за поездку составляет 2,5 тысячи рублей за взрослого и 1 тысячу 250 рублей за ребенка до 12 лет. В понедельник, 30 декабря, автобусы отправятся в Саратов в 18:15 и 23:15.

