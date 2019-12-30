В России планируют создать авиакомпанию для ДФО

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Правительство совместно с крупными банками прорабатывает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.

По данным газеты, такая идея появилась после поручения Дмитрия Медведева решить вопрос субсидирования авиарейсов на Дальний Восток. Ранее идею создать региональную авиакомпанию обсуждали Сбербанк и ВТБ.

Издание сообщает, что сейчас с целью увеличения доступности таких перелетов применяют плоские тарифы. В свою очередь, Абрамов считает, что такие тарифы не решают проблему с ограниченным количеством билетов и высоким спросом на перелеты.

Сенатор отмечает, что для решения этой ситуации необходимо создать специальную авиакомпанию на Дальнем Востоке, которая позволит жителям Дальневосточного федерального округа чаще летать в европейскую часть России. Он добавил, что бюджет на осуществление данного проекта есть.

"Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году", – пояснил изданию Абрамов.

Ранее Владимир Путин заявил, что никто не отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток. По словам российского лидера, Камчатка – очень важный регион с экономической, социальной и военной точек зрения.

Накануне сообщалось, что "Аэрофлот" перестал продавать льготные билеты. Ограничение касается рейсов на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград.

В пресс-службе пояснили, что это временно. В компании добавили, что почти 4 миллиарда рублей госсубсидий исчерпаны. Купить билеты теперь можно только по полной цене.

