"Аэрофлот" перестал продавать льготные билеты на некоторые рейсы

"Аэрофлот" перестал продавать льготные билеты. В пресс-службе пояснили, что это временно, сообщает телеканал Москва 24.

Ограничение касается рейсов на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград.

В компании пояснили, что почти 4 миллиарда рублей госсубсидий исчерпаны. Купить билеты теперь можно только по полной цене.

Как только поступит новый транш, обещают возобновить продажи льготникам. К ним относятся пассажиры моложе 23 и старше 60 лет, инвалиды и многодетные семьи.

На 2020 год Аэрофлот ждет почти 6 миллиардов рублей госсубсидий.