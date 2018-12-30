За два дня были задержаны 17 рейсов "Победы"

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В аэропорту Внуково 29 и 30 декабря были задержаны 17 международных рейсов авиакомпании "Победа". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Победы" сообщает Агентство "Москва".

Представители авиакомпании винят в произошедшем сотрудников пограничной службы и намерены через суд взыскать с них расходы за задержку вылетов.

Источник в авиакомпании сообщил, что задержки рейсов могут быть реакцией руководства погранслужбы Внуково на отказ "Победы" отправить в любую страну гражданина Бенина, вылетевшего 26 декабря из Москвы в Стамбул и не допущенного на территорию Турции. Мужчину депортировали в Россию, но погранслужба Внуково не пустила его обратно.

