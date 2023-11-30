Аэропорты Московского региона работают в штатном режиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, а также подмосковный Жуковский работают в штатном режиме на фоне непогоды, задержки и отмены рейсов из-за метеоусловий отсутствуют. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на воздушные гавани.

В Домодедово уточнили, что для обеспечения безопасности полетов специальные службы аэропорта проводят противообледенительную обработку самолетов. Она занимает около 20 минут. Снегопад в столичном регионе не стал причиной для отмены рейсов.

Аэропорт Шереметьево подчеркнул, что, согласно процедурам в целях обеспечения безопасности пассажиров и авиакомпаний, он работает с увеличенным интервалом наземного обслуживания по причине длительного снегопада.

В гавани порекомендовали пассажирам планировать заблаговременный выезд и использовать при необходимости аэроэкспресс для прибытия в аэропорт с учетом текущей ситуации на дорогах.

Отмечается, что все службы Внуково работают с привлечением необходимого количества производственных ресурсов и персонала, чтобы обеспечить устойчивое функционирование всех жизненно важных систем аэропорта.

Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы в соответствии с расписанием, заявили в гавани.

Однако, согласно данным на утро 30 ноября, в столичных аэропортах задержали и отменили 26 рейсов. Так, в аэропорту Внуково пришлось отменить три рейса и пять задержать. В Домодедово отменен только один вылет, однако при этом задержаны 14 рейсов. В свою очередь, в Шереметьево задержали три рейса.

До 15:00 30 ноября в Москве местами ожидается сильный снег и метель. Как уточнили в МЧС, на дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а также не парковать транспорт под столбами и деревьями.

Снегопад продлится в столице до 30 ноября