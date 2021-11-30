Свыше 60 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Отмены и задержки вылетов самолетов фиксируются в аэропортах Москвы. Такие данные приводит портал "Яндекс.Расписания".
По актуальной информации, изменения затронули 65 рейсов.
Больше всего корректировок случилось в аэропорту Домодедово. Там задержали 25 вылетов. Кроме того, 2 самолета там не взлетят вовсе.
В Шереметьево известно о задержке 9 и отмене 14 лайнеров.
В свою очередь, в воздушной гавани Внуково отменили 4 рейса. При этом для 11 самолетов изменили время вылета.
Предполагается, что корректировки расписания произошли из-за непогоды.
Ранее в трех столичных аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов. Сообщалось, что корректировки расписания случились из-за снегопада.
В частности, в Домодедово 13 рейсов оказались задержаны, а еще два – отменены.