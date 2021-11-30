Трамваи трех маршрутов задерживаются у метро "Войковская" из-за упавшего дерева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи № 23, 30 и 31 задерживаются в районе 1-го Новоподмосковного переулка и улицы Константина Царева из-за наклонившегося на контактную сеть дерева. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Маршруты временно изменены – со стороны метро "Щукинская" трамваи едут до метро "Сокол", со стороны района Коптево – до метро "Войковская", – говорится в сообщении.

В департаменте призвали пассажиров быть внимательнее и слушать объявления водителей.

Ранее сообщалось, что новые выделенные полосы для общественного транспорта введут на пяти участках столичных улиц с 13 декабря. На Зеленодольской улице Москвы полоса протянется на 400 метров. Она будет расположена от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта. Данным участком ежедневно пользуются 28 тысяч человек.