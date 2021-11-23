Движение трамваев по Продольному проезду на севере столицы восстановили

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Движение трамваев № 11, 17 и 25 по Продольному проезду на севере столицы восстановлено после ДТП, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Во вторник днем там произошло столкновение легкового автомобиля и трамвая. В результате столкновения с путей сошла первая тележка вагона трамвая. В связи с происшествием маршруты трамваев были временно изменены.

По данным столичной Госавтоинспекции, в ДТП пострадали двое – женщина-водитель и мужчина – пассажир автомобиля. Они были госпитализированы.

