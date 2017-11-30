Более 100 станций проката самокатов могут открыться в Москве к ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 100 станций проката самокатов могут открыться в Москве к чемпионату мира по футболу 2018 года.
"На сегодняшний день у компании по семь станций в Москве и Хельсинки, но она планирует открыть в Москве больше ста станций к чемпионату мира по футболу", − сообщили в пресс-службе компании-резидента "Сколково".
Там также отметили, что спрос на компактные средства передвижения в последнее время очень сильно вырос.
Ранее сообщалось, что самокаты городского проката, который вскоре откроется в Москве, оборудуют подстаканниками для кофе, держателями для смартфона и маленькими корзинками. Дата открытия точек аренды городского проката самокатов в столице сначала намечалась на весну, однако пока она перенесена.
Компания ООО "Самокат Шеринг" в сентябре 2016 года стала одним из победителей конкурса по отбору лучших технологий для города и бизнеса Open Innovation Marketplace, организованного Агентством инноваций Москвы, и получила право на реализацию пилотного проекта по размещению пункта проката самокатов. Аренда самокатов будет стоить 2 рубля в минуту. Подсчет минут будет вести специальное мобильное приложение, как у проката велосипедов. Кроме того, на некоторых точках первые 10 минут проката будут бесплатными.
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